Son dakika... Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 900'ü geçti
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Son dakika... Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 900'ü geçti

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Son dakika... Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 900'ü geçti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 900'ü aştı.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 900'ü aştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 353 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1211'inin Batı Şeria, 1081'inin Gazze Şeridi'nde, 61'inin de Doğu Kudüs'te tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 20 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 901'e çıktığı, toplam vaka sayısının da 273 bin 231'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş yaşanması göze çarpıyor.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısının giderek artması dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 618 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 66 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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