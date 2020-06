Son Dakika | Filistin'de 53 yaşındaki adamı kamyon ezdi Gelen son dakika haberine göre Filistin'in Batı Şeria bölgesinde karşıdan karşıya geçen 53 yaşındaki adam kamyonun altında kalarak, can verdi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Hebron kentinde karşıdan karşıya geçtiği sırada kamyonun kör noktasına denk gelen 53 yaşındaki Jihad Rashid Salhab, kamyonun altında kalarak, feci şekilde can verdi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Polis, kazanın ardından kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA