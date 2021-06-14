Son dakika... Filistin Başbakanı Iştiyye'den yeni İsrail hükümetine "işgale son verme" çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Filistin Başbakanı Iştiyye'den yeni İsrail hükümetine "işgale son verme" çağrısı Açıklaması

Son dakika... Filistin Başbakanı Iştiyye'den yeni İsrail hükümetine 'işgale son verme' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'de kurulan yeni koalisyon hükümetine, "işgale son verme ve Filistin halkının haklarını tanıma" çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'de kurulan yeni koalisyon hükümetine, "işgale son verme ve Filistin halkının haklarını tanıma" çağrısında bulundu.

Iştiyye, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'de başbakanlık koltuğunu kaptıran Binyamin Netanyahu dönemini, ABD'de Donald Trump'ın görev yaptığı yıllarla birlikte "İsrail-Filistin meselesinin en kötü dönemi" olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla çatışma tarihinin en kötü döneminin son bulduğunu ifade eden Iştiyye, "Bununla beraber yeni hükümetin de önceki hükümetlerden daha az kötü olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Yeni İsrail hükümetinden beklenenin, işgale sona vermesi ve Filistin halkının haklarını tanıması olduğunu vurgulayan Iştiyye, "Yeni hükümet, işgal, yerleşim ve diğer sömürü mekanizmalarına son vererek çalışmalarına başlamalı ve Filistin halkının meşru haklarını kabul etmeli." diye konuştu.

Iştiyye, koalisyondaki partilerin anlaşmasına göre yeni hükümetin ilk başbakanı olan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yahudi yerleşim birimlerini destekleme kararını kınayarak, "Filistin halkının geleceğini ve meşru haklarını dikkate almazsa yeni hükümete herhangi bir gelecek görünmüyor." ifadesini kullandı.

İsrailli aşırı sağcıların yarın işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında yapmayı planladığı provokatif eyleme izin verilmesi sonucu yaşanabilecekler konusunda da uyarıda bulunan Iştiyye, Filistin halkının duygularını tahrik etmek ve kutsal değerlerine saldırı anlamına gelen bu yürüyüşe engel olunması gerektiğini belirtti.

Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail'de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güvenoyu almıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Netanyahu kaybetti, eline bayrağı alan kendini sokağa attı
Netanyahu kaybetti, eline bayrağı alan kendini sokağa attı
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Filistin Başbakanı Iştiyye'den yeni İsrail hükümetine "işgale son verme" çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:32:42. #1.15#

title