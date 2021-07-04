Son dakika! Filipinler Savunma Bakanı Lorenzana: Kapsamlı soruşturma emri verdim
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Son dakika! Filipinler Savunma Bakanı Lorenzana: Kapsamlı soruşturma emri verdim

Son dakika! Filipinler Savunma Bakanı Lorenzana: Kapsamlı soruşturma emri verdim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberine göre Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, uçak kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çoğumuz gibi pazar günleri de bugüne kadar benim için huzurlu ve mutlu günlerdi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, uçak kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çoğumuz gibi pazar günleri de bugüne kadar benim için huzurlu ve mutlu günlerdi. Öğle saatlerinde Filipinler Hava Kuvvetleri, Jolo, Sulu'da mürettebat dahil yüze yakın askerle birlikte bir C130 uçağının yürek burkan kazasını doğruladı. Filipinler Hava Kuvvetleri, kaynaklarını ve devam eden tıbbi tahliye çabaları için tüm birimlerini kullanıyor. 17 can kaybı olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm ama şu ana kadar 40 kişi kurtarıldığı ve en yakın askeri hastanelere götürüldüğü için biraz daha iyimser hissediyorum. Arama ve kurtarma operasyonu tamamlanır tamamlanmaz olayın temeline inmek için kapsamlı bir soruşturma emri verdim. Talihsiz uçağın pilotları, mürettebatı ve yolcuları ile ailelerini teselli ederken, herkesten onlar için dua etmemizi rica ediyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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