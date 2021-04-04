Son dakika: Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Bangsamoro geçiş hükümetinin süresine ilişkin karar verecek

Son dakika haberleri... Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler'in güneyinde Müslümanların yaşadığı Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) geçiş hükümetinin süresinin uzatılması talebi hakkında karar verecek.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler'in güneyinde Müslümanların yaşadığı Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) geçiş hükümetinin süresinin uzatılması talebi hakkında karar verecek.

Filipinler hükümet kaynakları AA muhabirine, Duterte'nin 2022'de sona erecek BARMM geçiş hükümetinin süresinin 2025'e kadar uzatılması için Senato ve Kongre Başkanları ile birebir görüşme yapacağını söyledi.

Bangsamorolu yetkililer, açıklamalarında, bölgedeki Sulu ilinin Valisi dışında herkesin geçiş hükümetinin süresinin 2025'e kadar uzatılmasını desteklediğini belirtti.

Bangsamoro geçiş hükümeti temsilcileri geçen hafta da geçiş sürecinin uzatılması için Duterte, kabine üyeleri, Senato Başkanı ve Kongre Başkanı ile çevrim içi olarak görüşmüştü.

BARMM Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 21 Mart'ta AA'ya yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Duterte'nin de geçiş hükümeti süresinin uzatılmasını desteklediğini belirtmişti.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİCK) ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta, yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

BARMM yönetimi, MİCK üyelerinin silahsızlandırılması ve özerk bölgenin bürokratik yapısının inşa edilebilmesi için Haziran 2022'de tamamlanması öngörülen geçiş hükümeti süresinin 3 yıl uzatılması talebinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya