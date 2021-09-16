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Son dakika! Filipinler'den UCM'nin "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarının soruşturulması kararına tepki

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika! Filipinler'den UCM'nin

Son dakika haberi... Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarının soruşturulmasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarının soruşturulmasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Filipinler Devlet Başkanlığı Hukuk Müşaviri Salvador Panelo, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası mahkemenin "Rodrigo Duterte'yi koltuğundan indirmek için her şeyi yapabilecek" kişiler tarafından "propaganda aygıtı" olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Açıklamada, UCM'nin soruşturmaya onay vermesi, Filipinler'in egemenliğine yönelik "açık ve küstah bir müdahale ve saldırı" olarak nitelenerek kınandı.

Öte yandan soruşturmanın Filipinler UCM üyesi iken yapılması gerektiği, mahkemenin halihazırda böyle bir soruşturma için yetkisi olmadığı kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) araştırmacılarından Filipinli Carlos Conde, UCM'nin ülkenin üye olduğu yıllara ilişkin soruşturma yürütme hakkına sahip olduğunu savundu.

Ayrıca Conde, Duterte'nin gelecek seçimler için başkan yardımcılığına aday olmasının ona soruşturma sürecinde dokunulmazlık sağlamadığını sözlerine ekledi.

Filipinler'de iktidardaki PDP-Laban Partisi 8 Eylül'de Duterte'yi, 2022'de yapılacak seçimlerde devlet başkan yardımcılığına aday göstermişti.

UCM soruşturma kararı verdi

UCM dün, Duterte'nin göreve geldikten sonra başlattığı "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği öne sürülen insanlığa karşı suçlar için soruşturma yapılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Filipinler güvenlik güçlerinin operasyonlarda on binlerce sivili öldürdüğüne, işkence ve insanlık dışı muamelede bulunduğuna ve bu sebeple soruşturma açıklaması için "yeterli şüphe"nin oluştuğuna dikkati çekmişti.

UCM, soruşturmanın kapsamının Filipinler UCM'den ayrıldığı için 1 Temmuz 2016 ile 16 Mart 2019'la sınırlandırıldığını belirtmişti.

Mahkeme ayrıca, Filipinler'in Mart 2019 itibarıyla mahkemeden çekilmesinin, savcılığın bu tarihe kadar işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapmasına engel teşkil etmediğini hatırlatmıştı.

Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, BM Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimin yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Filipinler'den UCM'nin 'uyuşturucuyla savaş' operasyonlarının soruşturulması kararına tepki - Haberler
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