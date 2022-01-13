Son dakika! Filipinler'de kamyon kazasında 12 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyinde bir kamyonun devrilmesi sonucu en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, polis yetkilileri, aracın ertelenen bir Noel partisi için Mindanao Adası'ndaki bir sahil beldesine giderken devrildiğini, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Kazanın, sürücünün yolun yokuş aşağı bir bölümünde frenlerin tutmaması üzerine kontrolü kaybetmesiyle gerçekleştiği kaydedildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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