Son dakika... Filipinler'de hapishanede isyan: 3 ölü, 64 yaralı
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Son dakika... Filipinler'de hapishanede isyan: 3 ölü, 64 yaralı

09.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:44
Son dakika... Filipinler'de hapishanede isyan: 3 ölü, 64 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Filipinler'de bir hapishanede çıkan isyanda 3 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Filipinler'de bir hapishanede çıkan isyanda 3 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Adalet Bakanlığı, ülkenin Muntinlupa kentinde güvenlik önlemlerinin azami seviyede olduğu New Bilibid Hapishanesi'nde isyan çıktığını duyurdu.

Bakanlık, mahkumların yerel saatle 08.39'da çıkardığı isyanda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hapishaneye ilave güvenlik ekipleri sevk edilerek soruşturma başlatıldı.

Aynı hapishanede 9 Ekim'de çıkan isyanda 9 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

New Bilibid Hapishanesi'nde 28 bin 885 mahkum bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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