Son dakika... Filipinler'de düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı
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Son dakika... Filipinler'de düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı

16.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:24
Son dakika... Filipinler'de düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı

Son dakika habere göre Filipinler'de komünist isyancılarla mücadele için kontrgerilla güçlerine malzeme taşıyan askeri helikopter acil iniş sırasında düşerken, içindeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Filipinler'de komünist isyancılarla mücadele için kontrgerilla güçlerine malzeme taşıyan askeri helikopter acil iniş sırasında düşerken, içindeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Bölgesel Ordu Sözcüsü Binbaşı Rodulfo Cordero Jr. yaptığı açıklamada, komünist isyancılarla mücadele eden kontrgerilla güçleri için malzeme taşıyan hava kuvvetleri helikopterinin, ülkenin güneyindeki Bukidnon şehrinde dağlık bir alana motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı sırada düştüğünü ve içindeki 7 kişinin de öldüğünü söyledi.

-Filipinler'de komünist isyancılar, 50 yılı aşkın süredir şiddet eylemleri düzenliyor.

Komünist isyancılar, Ağustos 2016'da hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında aynı ay Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, taraflar süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı. Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, Ekim 2016'da Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirilmişti.

Komünist isyancılar 1 Şubat 2017'de hükümeti siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmakla ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlamış, ülkede altı aydır süren tek taraflı ateşkesi sona erdireceklerini duyurmuştu. Maocu Yeni Halk Ordusu (NPA) örgütü hemen sonra düzenlediği iki silahlı saldırıda 4 askeri öldürmüş, 2 askeri kaçırmıştı.

Bunun üzerine Devlet Başkanı Rodrigo Duterte komünist isyancılarla ateşkesi sona erdirdiğini ve barış görüşmelerini askıya aldığını açıklamış, barış görüşmeleri nedeniyle serbest bırakılan isyancı liderlerin hapishaneye geri döneceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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