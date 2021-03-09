Son dakika... Filipinler'de bir belediye başkanı polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
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Son dakika... Filipinler'de bir belediye başkanı polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti

09.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:24
Son dakika... Filipinler'de bir belediye başkanı polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Filipinler'de Calbayog Belediye Başkanı Ronaldo Aquino ve iki yardımcısı, "şüpheli şekilde takip edildikleri" gerekçesiyle polisle aralarında çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Filipinler'de Calbayog Belediye Başkanı Ronaldo Aquino ve iki yardımcısı, "şüpheli şekilde takip edildikleri" gerekçesiyle polisle aralarında çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Filipinler'in Samar adasının Calbayog kentinde, Belediye Başkanı Aquino ve iki yardımcısı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Bölge polisi Ronaldo de Jesus yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, polislerin rutin devriyeye çıktığı sırada Belediye Başkanı Ronaldo Aquino'nun aracının yakınlarında olduğunu aktardı.

Aquino ve iki yardımcısının olduğu araçtan, "şüpheli şekilde takip edildikleri" gerekçesiyle güvenlik güçlerine ateş açıldığını söyleyen de Jesus, polislerin açılan ateşe karşılık verdiğini ve çıkan çatışmada Belediye Başkanı Aquino ile iki yardımcısının yaşamını yitirdiğini belirtti.

De Jesus, güvenlik güçlerinin bulunduğu araçtaki iki polisin de çatışma sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayın yanlış anlaşılma nedeniyle gerçekleştiği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydeden de Jesus, polislerin, üzerlerine ateş açılması üzerine karşı tarafa aynı şekilde karşılılık verdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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