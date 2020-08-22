Son Dakika: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem adaylığı kesinleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem adaylığı kesinleşti

Son dakika haberine göre Fildişi Sahili'nde bir süredir 3. dönem adaylığı tartışılan Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetist Yürüyüşü'nden (RHDP) resmen aday gösterildi.

Son Dakika: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem adaylığı kesinleşti
22.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:23

Fildişi Sahili'nde bir süredir 3. dönem adaylığı tartışılan Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetist Yürüyüşü'nden (RHDP) resmen aday gösterildi.

RDHP'nin Abidjan'daki Houphouet-Boigny stadyumunda partililerin geniş katılımıyla düzenlediği toplantıda, genel başkan yardımcısı Henriette Diabate, Ouattara'nın 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde RHDP adına yarışacağını duyurdu.

Öte yandan Bağımsız Seçim Komisyonu, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Meclis Başkanı Guillaume Soro'nun isimlerinin aday listesinden çıkarılmasına yaptıkları itirazları reddetti.

Gbagbo, 2010'da yapılan seçimlerde koltuğunu Ouattara'ya devretmemesi sonucu çıkan iç karışıklıkta insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 2016'da yargılanan Gbagbo, savcıların işlenen suçlarla ilgili yeterli delil sunamadıkları gerekçesiyle 2019'da şartlı salıverilmiş ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşamaya başlamıştı.

Geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyuran ve Fransa'da sürgünde yaşayan Soro da kara para aklamak ve zimmetine para geçirmek suçlamasıyla yargılandığı davada nisanda 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Soro, kararın siyasi olduğunu savunmuş ve adaylığının bu yolla engellenmeye çalışıldığını söylemişti.

Ouattara'nın tartışmalı adaylığı

Mart ayında üçüncü dönem için aday olmayacağını belirten Ouattara, partisi RHDP'nin kendisini ağustos başında aday göstermesi üzerine fikrini değiştirmişti.

Ouattara, "31 Ekim'de yapılacak seçimler için adaylığımı koyuyorum." ifadeleriyle 3'üncü dönem için cumhurbaşkanlığı seçim yarışına gireceğini açıklamıştı.

Vatandaşlarının çağrısına olumlu yanıt verdiğinin altını çizen Ouattara, bu kararın kendisi için gerçek bir fedakarlık olduğunu dile getirmişti.

Başbakanın ölümü planları değiştirdi

Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklaması üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı 31 Ekim'de yapılacak seçimler için aday göstermişti.

Ouattara da bu kararı düşünmek için ek süre istemişti.

Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Politika
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü hali daha
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü hali daha
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Yaşar Güler Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem adaylığı kesinleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 18:26:36. #1.15#
title