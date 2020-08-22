Son Dakika: Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem adaylığı kesinleşti Son dakika haberine göre Fildişi Sahili'nde bir süredir 3. dönem adaylığı tartışılan Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetist Yürüyüşü'nden (RHDP) resmen aday gösterildi.

Fildişi Sahili'nde bir süredir 3. dönem adaylığı tartışılan Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetist Yürüyüşü'nden (RHDP) resmen aday gösterildi.

RDHP'nin Abidjan'daki Houphouet-Boigny stadyumunda partililerin geniş katılımıyla düzenlediği toplantıda, genel başkan yardımcısı Henriette Diabate, Ouattara'nın 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde RHDP adına yarışacağını duyurdu.

Öte yandan Bağımsız Seçim Komisyonu, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Meclis Başkanı Guillaume Soro'nun isimlerinin aday listesinden çıkarılmasına yaptıkları itirazları reddetti.

Gbagbo, 2010'da yapılan seçimlerde koltuğunu Ouattara'ya devretmemesi sonucu çıkan iç karışıklıkta insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 2016'da yargılanan Gbagbo, savcıların işlenen suçlarla ilgili yeterli delil sunamadıkları gerekçesiyle 2019'da şartlı salıverilmiş ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşamaya başlamıştı.

Geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyuran ve Fransa'da sürgünde yaşayan Soro da kara para aklamak ve zimmetine para geçirmek suçlamasıyla yargılandığı davada nisanda 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Soro, kararın siyasi olduğunu savunmuş ve adaylığının bu yolla engellenmeye çalışıldığını söylemişti.

Ouattara'nın tartışmalı adaylığı

Mart ayında üçüncü dönem için aday olmayacağını belirten Ouattara, partisi RHDP'nin kendisini ağustos başında aday göstermesi üzerine fikrini değiştirmişti.

Ouattara, "31 Ekim'de yapılacak seçimler için adaylığımı koyuyorum." ifadeleriyle 3'üncü dönem için cumhurbaşkanlığı seçim yarışına gireceğini açıklamıştı.

Vatandaşlarının çağrısına olumlu yanıt verdiğinin altını çizen Ouattara, bu kararın kendisi için gerçek bir fedakarlık olduğunu dile getirmişti.

Başbakanın ölümü planları değiştirdi

Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklaması üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı 31 Ekim'de yapılacak seçimler için aday göstermişti.

Ouattara da bu kararı düşünmek için ek süre istemişti.

Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.

Kaynak: AA