Son dakika: Fiat Yol Arkadaşım Connect, "Kaza Riski Yüksek Nokta"larda kullanıcıları uyaracak

Son dakika haberleri: Fiat'ın araç ile sürücüyü birbirine bağlayan "Fiat Yol Arkadaşım Connect" uygulamasına, 250 kaza riski yüksek nokta için "Kaza Kara Nokta Bildirimi" eklendi.

Fiat'ın araç ile sürücüyü birbirine bağlayan "Fiat Yol Arkadaşım Connect" uygulamasına, 250 kaza riski yüksek nokta için "Kaza Kara Nokta Bildirimi" eklendi.

Tofaş açıklamasına göre, Tofaş'ta geliştirilerek Türkiye'deki Fiat kullanıcılarının hizmetine sunulan bağlanabilirlik teknolojisi "Fiat Yol Arkadaşım Connect" kapsamında, kullanıcıların güvenliği için yeni bir uygulama daha devreye alındı. "Kaza Kara Nokta Bildirimi" ile Connect, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan 250 kaza riski yüksek noktada kalp atışını andıran özel bir bildirim sesi çalarak sürücüyü uyarıyor. Bu sayede kullanıcıların yol hakimiyeti kaybolmadan ve dikkati dağılmadan, riskli bölgelerde daha dikkatli araç kullanılması hedefleniyor.

"Geniş kitlelerin ulaşabileceği bir ürün olarak da fark yaratıyor"

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, "Tofaş'ta geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect, halen Türkiye'de Egea'nın yer aldığı segmentte ve hafif ticari araç pazarında sunulan tek bağlanılırlık uygulaması. Otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan bu teknoloji ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Benzer ürünlerinin aksine, Fiat Yol Arkadaşım Connect ülkemizde geniş kitlelerin ulaşabileceği bir ürün olarak da fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasında devreye alınan Kaza Kara Nokta fonksiyonunu bir toplumsal sorumluluk olarak da ele aldıklarını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"'Kaza Kara Nokta Bildirimi' sayesinde, araç seyir halindeyken anlık hıza göre 5 saniye sonraki konumundan veri alarak, kaza noktasına olan mesafenin 250m ile 1300m arasında uyarı veriyor. Böylelikle Fiat kullanıcılarının çok daha dikkatli ve güvenli araç kullanmalarına vesile olmak istiyoruz.

Egea'yı hayata geçirirken 'İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' demiştik. Tofaş içerisinde geliştirdiğimiz bu uygulamayla ülkemizde bu teknolojiyi ulaşılabilir hale dönüştürmekten ve müşterilerimizin araçlarıyla deneyimlerini ayrıcalıklı bir boyuta taşımaktan memnuniyet duyuyoruz. Yol Arkadaşım Connect ile mobilite ekosisteminde yer alan paydaşlarla yapacağımız iş birlikleriyle müşterilerimize değer yaratan yeni deneyimler kazandırmaya devam edeceğiz."

Sürücü ile aracı birbirine bağlayan ulaşılabilir teknoloji

Diğer yandan açıklamada aktarılanlara göre, yeni araç satışından bağımsız olarak mevcut araç parkında da kullanılabilen Fiat Yol Arkadaşım Connect, Fiat Yetkili Servisleri'nde araca monte edilen akıllı bir cihaz ile Egea, Doblo, Fiorino ve Ducato modellerine kolayca satın alınıp adapte edilebiliyor. Cihaz montajı sonrasında mobil uygulama, Apple Store veya Google Play Store'dan indirilerek ve üyelik işlemleri tamamlanarak ürün kullanıma hazır hale geliyor.

Fiat Yol Arkadaşım Connect, uzaktan otomobilin kapı açma-kapama ve bagaj kilitlerini açma, lastik basınçlarını, yakıt, adblue ve akü durumunu takip etme, çekilme uyarısı, seyahat bazlı yakıt tüketimini görebilme ve akaryakıt azaldığında en yakıt istasyona yönlendirmeyi sağlıyor. Bununla beraber, aracın park konumunu ve sürüş detayları, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti gibi daha birçok faydalı fonksiyona Fiat Yol Arkadaşım Connect ile sahip olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak