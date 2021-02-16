Son dakika... Feyzioğlu, YÖK'ün hukuk fakültelerine girişte başarı kriterini yükseltme kararını desteklediklerini açıkladı
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Son dakika... Feyzioğlu, YÖK'ün hukuk fakültelerine girişte başarı kriterini yükseltme kararını desteklediklerini açıkladı

16.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:28
Son dakika... Feyzioğlu, YÖK'ün hukuk fakültelerine girişte başarı kriterini yükseltme kararını desteklediklerini açıkladı

Son dakika haberler: Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, YÖK Genel Kurulunun hukuk fakültelerine yerleştirmede 125 bin olan başarı sırası şartını 100 bin olarak güncelleyen kararını desteklediklerini bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, YÖK Genel Kurulunun hukuk fakültelerine yerleştirmede 125 bin olan başarı sırası şartını 100 bin olarak güncelleyen kararını desteklediklerini bildirdi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hukuk fakülteleri için uygulanan başarı sırası şartını 2022 yılında uygulanmak üzere 125 binden 100 bine yükselten YÖK Genel Kurulu kararını değerlendirdi.

Feyzioğlu, "Eğitim öğretim kalitesinin yükselmesini sağlayacak, yeni fakülte açılması taleplerini azaltacak, boş kalacak kontenjanlar sebebiyle mevcut bazılarının da birleşmesi veya kapanması sonucunu zaman içerisinde doğuracak bu önemli kararı destekliyor ve teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, TBB olarak 2019'da hukuk fakültelerine giriş için 190 bin olan başarı sırası şartını 125 bin olarak güncelleyen YÖK'e tam destek verdiklerini de belirtti. Feyzioğlu, TBB'nin, baraja karşı açılan davada YÖK yanında müdahil olduğunu ve barajın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davanın Danıştay tarafından reddedildiğini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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