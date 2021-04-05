Son dakika! Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı
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Son dakika! Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı

Son dakika haber... Yalova ve Çorum'da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde açığa alınan Eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü R.B. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldı.

Yalova ve Çorum'da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde açığa alınan Eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü R.B. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ardından Fetö'cü müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B. isimli eski müdürü Adnan Menderes Mahallesi'nde evinde gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

R.B.; Yalova ve Çorum'da görev yaptığı günlerde FETÖ/PDY terör örgütünde aktif isimlerden biri olarak tanınıyordu, R.B.'nin Yalova'da Kom Şube Müdürlüğü görevini de yaptığı öğrenildi. - YALOVA

Son dakika! Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı
Son dakika! Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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