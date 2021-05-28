Son dakika... FETÖ'ye yönelik polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı
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Son dakika... FETÖ'ye yönelik polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Son dakika... FETÖ'ye yönelik polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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