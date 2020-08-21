Son dakika! FETÖ'ye eleman kazandırdığı iddia edilen sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
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Son dakika! FETÖ'ye eleman kazandırdığı iddia edilen sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika haberleri: Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait evlere öğrenci göndererek eleman kazandırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Son dakika! FETÖ'ye eleman kazandırdığı iddia edilen sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
21.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:17

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait evlere öğrenci göndererek eleman kazandırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, tutuksuz şüpheli G.M.A. hakkında yürütülen sorus¸turma tamamlandı.

Örgu¨te eleman kazandırma c¸alıs¸ması yürüttüğü öne sürülen zanlı için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, itiraflarına yer verilen tanık M.Ç, 2011 yılında FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini belirterek, "Dershaneden öğretmenim olan G.M.A. tarafından askeri okul sınavlarına hazırlanmak amacıyla örgüt mensubu M.S. ile irtibatlandırıldım. M.S. askeri okul sınavlarına hazırlanmak amacıyla beni FETÖ'ye ait eve götürdü." ifadesini kullandı.

Tanık E.K. ise G.M.A. ile aynı dönemde örgüte ait dershanede çalıştıklarını anlatarak, "Dershanede çalıştığım dönemde bir gün bize bir basın açıklaması yapılacağı söylendi. Bu basın toplantısına herkesin katılması gerektiği ve katılmayanların maaşlarının kesileceği söylendi. Bunun üzerine ben de belirtilen basın açıklamasına katıldım. Ancak bizi yönlendiren G.M.A, basın açıklamasında yoktu." beyanında bulundu.

Sanığın HTS kayıtlarının incelenmesinde birçok örgüt üyesiyle yoğun telefon görüşme trafiğinin tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli G.M.A'nın uzun yıllar örgüte ait okullarda çalışması, örgüt talimatıyla eş zamanlı şekilde örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığı, FETÖ/PDY'ye eleman temin etme maksadıyla örgüt mahrem imamları ile irtibat kurduğu, örgüte ait evlere öğrenci göndererek FETÖ'ye üye kazandırmaya çalıştığı dikkate alınarak silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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