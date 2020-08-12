Son dakika! FETÖ üyeleri, ardışık aramaları şifreleyerek yapmış
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Son dakika! FETÖ üyeleri, ardışık aramaları şifreleyerek yapmış

Son dakika habere göre ADANA merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Son dakika! FETÖ üyeleri, ardışık aramaları şifreleyerek yapmış
12.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:57

ADANA merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin örgütün mahrem imamlarıyla yaptığı ardışık aramalarda şifreleme sistemi kullandıkları ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliye yönelik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos sabahı operasyon yaptı. Adana ile İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, aralarında 1 öğretmen, 3 eski askeri okul öğrencisi, 12 asker bulunan 26 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Ankara'da, yüzbaşı rütbesiyle görevde olduğu, bu zamana kadar örgütle ilişkisini gizlemeyi başardığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, daha önceki operasyonlarda yakalanan şüpheliler tarafından teşhis edildikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin, ardışık arama yöntemiyle örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

ARDIŞIK ARAMALARI ŞİFRELEMİŞLER

Polis, yaptığı çalışmada, şüphelilerin büfe ve ankesörlü telefonda arama yaptıkları esnada, şifreleme kullandıklarını tespit etti. Örgütün 'mahrem yapısı' içerisinde yer alan ve 'hususiciler'  olarak da adlandırılan şüpheliler, sorumlulukları altında bulunan kişilerin telefon numaralarını 'son iki rakamı 99 ve 100'e tamamlama', 'son dört rakama ait ikili blokları kendi içinde 100'e tamamlama', 'son iki rakamı yer değiştirme', 'sondan iki rakam bloklarını çapraz yer değiştirme', 'telefon numaralarını kredi kartı numarasına benzetme ve 'telefon numarasını T.C. kimlik numarasına benzetmek için bir rakam artırma ya da eksiltme' gibi şifreleyerek oluşturdukları taktikle takibi atlatmaya çalıştıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında yüzbaşının da olduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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