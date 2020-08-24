Son dakika... FETÖ şüphelisi eski savcı hücre evinde yakalandı
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Son dakika... FETÖ şüphelisi eski savcı hücre evinde yakalandı

Son dakika gündem haberi... DENİZLİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı, saklandığı örgütün hücre evinde yakaladı.

Son dakika... FETÖ şüphelisi eski savcı hücre evinde yakalandı
24.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:05

DENİZLİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı, saklandığı örgütün hücre evinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü üyesi olan ve firari olarak aranan eski Cumhuriyet Savcısı'nın, örgütün hücre evinde saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, KHK kapsamında görevinden daha önce ihraç edilen savcıyı yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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