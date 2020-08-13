Son Dakika: FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı Son dakika haberi... HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce öğretmenlikten ihraç edilen T.M.E. polis ekiplerince yakalandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce öğretmenlikten ihraç edilen T.M.E. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan T.M.E., tutuklandı. Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uygulama yaptığı sırada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası bulunan kamu görevinden ihraç edilen eski öğretmen T.M.E'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen T.M.E. buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA