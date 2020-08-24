Son dakika! FETÖ şüphelisi Erkan Akkuş'a tutuklama talebi
Son dakika haberleri... FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
24.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:31
FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranırken İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aranırken ihbar üzerine 21 Ağustos'ta İzmit'te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Erkan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan Akkuş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- İstanbul
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA