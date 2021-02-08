Son dakika: FETÖ şirketlerine yönelik kaldırılan kayyum kararlarının devamına hükmedildi

Edinilen son dakika haberine göre Firari FETÖ sanığı Ali Çelik'in ortağı ve hissedarı olduğu şirketlerin de arasında bulunduğu 5 şirkete yönelik kayyum kararlarının kaldırılması üzerine yapılan itirazı değerlendiren üst mahkeme, itirazları kabul ederek kayyum kararlarının devamına hükmetti.

Firari FETÖ sanığı Ali Çelik'in ortağı ve hissedarı olduğu şirketlerin de arasında bulunduğu 5 şirkete yönelik kayyum kararlarının kaldırılması üzerine yapılan itirazı değerlendiren üst mahkeme, itirazları kabul ederek kayyum kararlarının devamına hükmetti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Azim Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi, Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim LTD Şirketi, Elis Gayrimenkul Sanayi Anonim Şirketi ve Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi ile Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi yönünden verilen kayyum kararlarının kaldırılması yönünde verdiği karara, kayyum şirketlerinin avukatları tarafından itiraz edildi.

İtirazı inceleyen bir üst mahkeme olan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi ve Yapı Azim Ortaklık İşletmesi yönünden şirket sahibi ve işletme ortağı olan Ali Çelik hakkında adı geçen mahkemece bir yargılama yapılmadığı, Çelik'in İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiğini bildirildi.

Kararda, Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin hisselerinin yüzde 99,94'ünün Ali Çelik, binde 2'sinin ise Mustafa Çelik, Hüseyin Çelik ve Hasan Çelik'e, Azim Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinin hisselerinin ise yüzde 50'sinin Yusuf Keleş, yüzde 50'sinin de Mahmut Coşkun'a ait olduğu vurgulanırken, bu isimler hakkında soruşturmaların bulunduğu anlatıldı.

Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nin yüzde 50 hissesinin de yine Ali Çelik'in Yapı Yatırım Şirketi'ne ait olduğunu bilgisine yer verilen kararda, şirket ve girişim işletmesinin hisselerinin tamamının veya bir kısmının başka şahıslara ait olduğu, bu şahıslar hakkında dosya kapsamında yargılama yapılmadığı ifade edildi.

Bu nedenle Yapı Yatırım ve Gayrimenkul Şirketi, Azim Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi ve Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi hakkında verilen hükmün usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekilen kararda, ayrıca Elis Gayrimenkul Şirketi ve Azim Gayrimenkul Yatırım Şirketi hisselerinin tamamının sanık Halit Keleş'e ait olduğu bilgisine yer verildi.

Kararda, söz konusu şirketlere yönelik kayyumluk kararı kaldırılsa da sanık Halit Keleş hakkında dosya kapsamında, "silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme "suçundan mahkumiyetine karar verildiği, kayyumluk kararının dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgeler ile sanık Keleş tarafından gerçekleştirilen ve tespit edilen mali hareketler dikkate alındığında, kararın kesinleşmesini beklemeksizin kaldırılmasının ileride telafisi güç sorunlara neden olacağı vurgulandı.

Halit Keleş'in, Elis Gayrimenkul, Azim Gayrimenkul ve Yapı Azim Ortaklı Girişim İşletmesi'nde farklı tarihlerde sermaye ortağı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği ve müdürlük görevlerinde bulunduğunun tespitine yer verilen kararda, "Bahsi geçen şirketler yönünden şirket sahipleri ve ortakları hakkındaki davaya bakacak olan mahkemelerce müsadere davası yönünden ilgililer hakkında dosyalarındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilerek karar verilmesinin gerektiği" anlatıldı.

Mahkeme, tüm hususlar nazara alındığında kayyum kararlarının kaldırılmasının usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılarak itirazların kabulüne karar verirken, oy birliğiyle adı geçen 5 şirket yönünden kayyum atama kararlarının aynen devamına ve TMSF'ye yazı yazılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar