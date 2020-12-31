Son dakika... FETÖ/PDY üyeliğinden aranan hükümlü Sakarya'da yakalandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan istihbarat çalışması neticesinde FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin yeri tespit edildi.

Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucu Arifiye'de annesinin ikametinin önünde yakalanan M.B, cezaevine gönderildi.

M.B'nin Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde komiser olarak görevliyken FETÖ/PDY üyeliği sebebiyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı