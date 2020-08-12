Son dakika... FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Son dakika... FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:03

Adana merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 5 Ağustos'ta Adana, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına aldığı 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Mahrem imamın" numarasının tespitini zorlaştırmaya çalışmışlar

Aralarında muvazzaf bir subayın da bulunduğu bazı şüphelilerin, ankesörlü ve sabit hatlardan yaptıkları ardışık aramada, örgütün "mahrem imamının" numarasının tespitini zorlaştırmak için çeşitli yöntemler kullandığı belirlendi.

Zanlıların, cep telefonlarına kaydettikleri telefon numaralarının son iki hanesini 99'dan çıkararak kaydettikleri öğrenildi. Şüphelilerin, 33'le biten bir numaranın son hanelerini 66 olarak telefon rehberine ekledikleri, arama yaparken de 99'dan 66'yı çıkararak gerçek numarayı buldukları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, örgütün "mahrem imamı" ile yaptıkları görüşmenin ardından, numaranın tespitini zorlaştırmak için son 4 rakamının yerlerini değiştirerek tekrar aramalar yaptıkları da saptandı.

FETÖ soruşturması kapsamında Adana merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 26 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 12'sinin aktif görevdeki askeri personel, birinin de öğretmen olduğu belirlenmiş, adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Son dakika... FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kaynak: AA

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