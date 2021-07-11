Son dakika... FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma operasyonunda 5 tutuklama
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Son dakika... FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika... FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma operasyonunda 5 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, Aksaray merkezli Konya ve Ankara illerinde 28 Haziran tarihinde yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda FETÖ/PDY'nin eğitim ayağında örgüt üyelerinin yeniden güncel bir yapılamaya gittiğini tespit etti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından TEM ekipleri Aksaray merkezli Konya ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 ayrı adrese gerçekleştiren operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, CD, belge ve örgütün eğitim faaliyet belgeleri ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 15 şüpheli Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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