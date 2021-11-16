Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu,... - Haberler
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu,...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2011 ve 2015 yılı Askeri Lise, 2009 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylık, 2010 yılı Kara Harp Okulu, 2010 yılı Kara Kuvvetleri...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2011 ve 2015 yılı Askeri Lise, 2009 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylık, 2010 yılı Kara Harp Okulu, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylık, 2011 yılı Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınav soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA

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