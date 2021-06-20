Son Dakika | FETÖ Operasyonunda 4 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Jandarma ekiplerince Fetö/PDY'ye yönelik Balıkesir merkezli operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince Fetö/PDY'ye yönelik Balıkesir merkezli operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Denizli illlerinin de dahil edildiği operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 15'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Örgütün askeri öğrenci yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda ise 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş; 33 şüpheli yakalamıştı. 19 zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Öte yandan bu operasyona ilişkin polis kamerası görüntüleri de kamouyu ile payaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı