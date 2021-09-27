Son dakika! FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika! FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Son dakika! FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 19'u tutuklandı.

ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 44 şüpheliden 42'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 19'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Son dakika! FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Son dakika! FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Son dakika! FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

Son dakika! FETÖ operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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