Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama - Haberler

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Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de FETÖ/PDY örgütü ile iltisaklı bulundukları tespit edilerek yakalanan 72 kişiden 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de FETÖ/PDY örgütü ile iltisaklı bulundukları tespit edilerek yakalanan 72 kişiden 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat tarihinde yapılan ve 72 kişinin yakalandığı FETÖ operasyonunda şüpheliler, emniyet sorgularının sonrasında adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli savcılık makamınca, 2 şüpheli de emniyet sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

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