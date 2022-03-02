Son dakika: FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de FETÖ/PDY örgütü ile iltisaklı bulundukları tespit edilerek yakalanan 72 kişiden 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat tarihinde yapılan ve 72 kişinin yakalandığı FETÖ operasyonunda şüpheliler, emniyet sorgularının sonrasında adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli savcılık makamınca, 2 şüpheli de emniyet sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. - BALIKESİR

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