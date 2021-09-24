ANKARA (DHA) - 35 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara merkezli 19 ilde şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar kapsamında, 35 şüpheli gözaltına alındı. ' Tsk Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması'nda faaliyet gösteren 28 şüpheliye yönelik 14 ilde de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı, 13 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.