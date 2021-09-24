Son Dakika | FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 51 gözaltı kararı (2) - Haberler
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Son Dakika | FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 51 gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 51 gözaltı kararı (2)

Son dakika habere göre 35 KİŞİ GÖZALTINDA Ankara Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara merkezli 19 ilde şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar kapsamında, 35 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - 35 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara merkezli 19 ilde şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar kapsamında, 35 şüpheli gözaltına alındı. ' Tsk Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması'nda faaliyet gösteren 28 şüpheliye yönelik 14 ilde de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı, 13 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

'TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması'nda faaliyet gösteren 23 şüpheliye yönelik de 7 ilde ise eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alınırken, firari 3 kişi aranıyor.


Son Dakika | FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 51 gözaltı kararı (2)

Son Dakika | FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 51 gözaltı kararı (2)

Son Dakika | FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 51 gözaltı kararı (2)

Son Dakika | FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 51 gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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