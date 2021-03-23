Son dakika... FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada, 123'ü muvazzaf 184 zanlı için yakalama kararı verildi.
23.03.2021 07:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 07:30
Son dakika haber... FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada, 123'ü muvazzaf 184 zanlı için yakalama kararı verildi.
FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada, 123'ü muvazzaf 184 zanlı için yakalama kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer