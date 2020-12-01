Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
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Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

01.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:14
Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda aralarında bir albay ve bir yarbayın da bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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