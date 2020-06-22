Son dakika... FETÖ'NÜN MİT KUMPAS DAVASI BAŞLADI Son dakika haberleri... FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili açılan dava bugün görülmeye başladı.

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili açılan dava bugün görülmeye başladı. Duruşmada MİT'i temsil eden avukat, duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme de kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususları göz önüne alarak, duruşmanın basına kapatılmasına ve yayın yasağı alınmasına karar verdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarına görülmeye başladı. Duruşmaya 6 tutuklu sanık getirilirken, 5 tutuklu sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme başkanı, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 7 sanığın pandemi süreci sebebiyle duruşma salonuna gelmek istemediklerini belirten dilekçe gönderdiklerini ifade etti.

DURUŞMANIN BASINA KAPALI YAPILMASI TALEP EDİLDİDuruşmada müşteki olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nı temsilen Hazine Bakanlığı'ndan bir avukat katılırken, birçok sanık avukatı yer aldı. Duruşmada MİT'i temsil eden avukat, duruşmanın basına kapalı yapılmasına dair yazılı dilekçe sundu. Müşteki avukatının talebine karşı bir kısım sanıklar duruşmanın kapatılmasını isterken bir kısım sanıklar da açık oturum yapılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı da milli güvenliği tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, aynı gerekçeyle duruşmanın basına kapatılmasına ve yayın yasağı konulmasına karar verdi. Duruşmada taraflar hariç herkes salondan çıkarıldı. Duruşma basına kapalı bir şekilde görülmeye devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Türkiye Hükümeti, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT mensubu mağdur olarak yer aldı. İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" veya "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Gizliliğin ihlali" ve "Nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA