Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
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Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

12.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:39
Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Son dakika gündem haberi... BALIKESİR merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem öğretmen' yapılanmasında yer aldıkları saptanan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararları üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ekipleri tarafından Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin, sorguları devam ediliyor.


Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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