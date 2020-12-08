Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı

08.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:23
Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelikdüzenlenen iki ayrı operasyonda 1 ihraç doktor ile 1 ihraç öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik

düzenlenen iki ayrı operasyonda 1 ihraç doktor ile 1 ihraç öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun'da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Atakum ve İlkadım ilçelerinde iki ayrı eve operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde saklandıkları tespit edilen ihraç doktor E.Ü. ile ihraç kadın öğretmen N.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
Son dakika haber: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haber: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haberleri | İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)
Son dakika haberleri | İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | FETÖ'nün mahrem evine operasyon: 2 gözaltı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:36:11. #1.14#
title