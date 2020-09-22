Son dakika... FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası"...
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Son dakika... FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası"...

Son dakika gündem haberi... FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.

Son dakika... FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki
22.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:09

FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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