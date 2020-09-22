Son dakika... FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası"...
Son dakika gündem haberi... FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.
22.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:09
FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ