ADANA (İHA) - FETÖ'nün KKTC eski askeri sorumlusu tutuklandı

ADANA Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan FETÖ'nün bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri mahrem yapılanma sorumlusu olduğu öne sürülen şahıs tutuklanırken, gözaltına alınan diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, sohbet toplantılarına katıldığı, Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı ve daha önceki örgüt şüphelilerinin verdikleri ifadelerde isimlerinin geçtiği öne sürülen 6 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 6 Ocak sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan TEM ekipleri, bir dönem KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yaptığı öne sürülen Ömer Faruk S.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ömer Faruk S.'nin (58), 1990 yılında astsubay rütbesindeyken irtica faaliyeti nedeniyle ihraç edildiği ve sonrasında örgütün kapatılan dershanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Daha sonra Adana Defterdarlığı'nda memur olarak çalışmaya başlayan Ömer Faruk S.'nin 2016 yılında örgüt üyeliği nedeniyle memurluktan ihraç edildiği belirtildi. Öte yandan Ömer Faruk S.'nin 2008 ve 2009 yıllarında örgütün KKTC askeri mahrem sorumluluğu yaptığı, mahrem sorumlularla irtibatlı olduğu ve sık sık yurtdışına çıkarak astsubaylardan oluşan 4 kişilik bir grupla sohbet toplantıları düzenlediği belirlendi.

Şüphelilerden Ahmet Ş.'nin (46), Zaman gazetesinde işçi olarak çalıştığı, elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açtığı ve örgütün kapatılan okullarında veli kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Ahmet Ş.'nin 24 ayrı mahrem sorumlularla irtibatı bulunduğu, örgütün öğrenci evlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı öne sürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan örgütün GATA yapılanmasında bulunan askeri öğrenciler Gökhan E., Mustafa T., Muhammed İ.'nin ise mahrem sorumlular tarafından büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle görüştükleri tespit edildi. Şüpheli Melikgazi C.'nin ise örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya hesabında artırım yaptığı, örgüte yakınlığıyla bilinen bir derneğin yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve öğrenci evlerine maddi destek sağladığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Faruk S. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.