Son Dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı
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Son Dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 8'i muvazzaf 27 şüpheliden 19'u yakalandı.

Son Dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı
04.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:50

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 8'i muvazzaf 27 şüpheliden 19'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 8'i aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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