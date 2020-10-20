Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
20.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:26
Son dakika haberleri: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş