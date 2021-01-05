Son Dakika | FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon
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Son Dakika | FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

05.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:35
Son Dakika | FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

Son dakika gündem haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 28'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında subay, 1'i sivil 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 28'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında subay, 1'i sivil 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatları olduğu ve Ankara'nın çeşitli semtlerindeki büfe, bakkal, market gibi iş yerlerindeki kontörlü hatlardan örgütün "sivil imamları" ile haberleştikleri belirlenen 28 subay ve 1 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 10 ilde yürütülen operasyonlarla şüphelilerin yakalanmasına devam edildiği duyuruldu.

Örgütün mahrem imamının öğretmen olduğu, şüpheliler arasında albay ve binbaşıların da bulunduğu ve şüphelilerden şu ana kadar 22'sinin yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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