Son dakika... FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı
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Son dakika... FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı

Son dakika haberi: Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

04.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:58

Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

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Son dakika... FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı

Kaynak: AA

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