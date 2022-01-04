Son dakika... FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika... FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

Son dakika... FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

55 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 40 ilde başlatılan Ankara merkezli operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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