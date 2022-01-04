Son dakika! FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Ankara merkezli operasyonlar kapsamında 40 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.