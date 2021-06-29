Son dakika! FETÖ'nün gizli programını kullanan 5 kişi gözaltına alındı
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Son dakika! FETÖ'nün gizli programını kullanan 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika! FETÖ'nün gizli programını kullanan 5 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bylock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bylock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen şahısları takibe aldı. Bylock kullandıkları tespit edilen 5 kişi, belirlenen adreslere sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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