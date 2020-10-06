Son dakika! FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı
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Son dakika! FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı

06.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:02
Son dakika! FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "emniyet yapılanması"na yönelik operasyonda, 3'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere 16 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı.

Şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanma içerisinde üst düzey örgüt üyesi şeklinde kodlanan kişilerle irtibatlı oldukları, himmet verdikleri ve düzenlenen toplantılara katıldıkları tespit edildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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