Son Dakika! FETÖ'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Kararı Var
Son Dakika! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memuru hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli Kayseri, Amasya, Hatay, Konya, Malatya ve Çorum'da 4'ü eski emniyet müdürü, 44'ü eski polis memuru toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
33'Ü GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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