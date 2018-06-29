Son Dakika! FETÖ'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Kararı Var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli Kayseri, Amasya, Hatay, Konya, Malatya ve Çorum'da 4'ü eski emniyet müdürü, 44'ü eski polis memuru toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

33'Ü GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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