Son dakika! FETÖ'nün emniyet imamı Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis
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Son dakika! FETÖ'nün emniyet imamı Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

24.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:31
Son dakika! FETÖ'nün emniyet imamı Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

Son dakika haberlerine göre FETÖ/PDY'nin emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen firari Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen firari Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Orhan Karakuş, hakkında gözaltı kararı verildikten yaklaşık 2 yıl sonra 5 Haziran 2020'de Ankara'da yakalandı. Firari 'Kozanlı Ömer' kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 2017'ye kadar avukatlığını yapan Karakuş'un, 2014'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatırdığı, bankanın TMSF'ye geçmesiyle hesabındaki 3 milyon 769 bin 810 lirayı çektiği tespit edildi. 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlenen Karakuş hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  

9 YIL 4 AY HAPİS 15 GÜN HAPİSAnkara 24'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Karakuş, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle bağlanırken, avukatı hazır bulundu. Savcının mütalaasına karşı savunması sorulan Karakuş, Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yapmasının örgütsel bir bağ olmadığını, Özdil'in trafik davasına baktığını, daha sonra da Özdil hakkında çıkan haberler üzerine açılan davaları takip ettiğini söyledi. Bank Asya'ya yatırdığı paranın da bir işletmeyi devralmak için ödediği para olduğunu ileri süren Karakuş, ByLock kullanıcısı olduğu iddialarını da kabul etmedi. Suçlamaların tamamını reddeden Karakuş, beraat ve tahliyesini talep etti. Sanık ve avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karakuş'a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet kararla birlikte Karakuş'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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