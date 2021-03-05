Son Dakika | FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli yakalandı

05.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:36

Son dakika gündem haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, biri askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam ile 9'u subay ve astsubay 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilde düzenledikleri operasyonda 33 zanlıyı gözaltına aldı.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika | FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli yakalandı
Son Dakika | FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli yakalandı
Son Dakika | FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli yakalandı
Son Dakika | FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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