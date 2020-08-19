Son Dakika: FETÖ'nün bölge imamlarından biri Adana'da yakalandı
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Son Dakika: FETÖ'nün bölge imamlarından biri Adana'da yakalandı

Son dakika haberlerine göre FETÖ'nün bölge imamlarından biri Adana'da yakalandı Adana'da terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in bir dönem Bank Asya'nın kapatılmaması için "evinizi, arabanızı satın bankaya yatırın" talimatı üzerine bankaya 10 bin lira yatırdığı ve gri listede aranırken polis tarafından yakalanan...

19.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:41

FETÖ'nün bölge imamlarından biri Adana'da yakalandı

Adana'da terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in bir dönem Bank Asya'nın kapatılmaması için "evinizi, arabanızı satın bankaya yatırın" talimatı üzerine bankaya 10 bin lira yatırdığı ve gri listede aranırken polis tarafından yakalanan teröristle irtibatlı olduğu öne sürülen bölge imamı yakalandı

Zanlının, KHK ile kapatılan Altın Çocuk Derneği'nde SGK kaydı olduğu ortaya çıktı

ADANA - Adana'da terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile Bank Asya'ya 10 bin lira yatıran ve gri listede aranırken polis tarafından yakalanan teröristle irtibatlı olduğu öne sürülen ve örgütün bölge imamlarından olduğu tespit edilen bir zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 20 gün önce yapılan operasyonda firari olarak aranan FETÖ/PDY Silahları Örgütü bölge imamı olduğu öne sürülen zanlının saklandığı yeri tespit etti. Polis, daha sonra operasyon yaparak zanlı A.O.'yu yakaladı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan zanlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken polis, Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'nın kapatılmaması için 10 bin lira para yatırdığını tespit etti. Ayrıca zanlının KHK ile kapatılan Altın Çocuk Derneği'nde SGK kaydı olduğu, terör örgütünün elemanlarının konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminden sonra üst düzey örgüt üyeleriyle sürekli görüştüğü, gri listede aranırken polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığını belirledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Son Dakika: FETÖ'nün bölge imamlarından biri Adana'da yakalandı

Kaynak: İHA

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