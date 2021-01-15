Son Dakika | FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 19 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 19 gözaltı

15.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:19
Son Dakika | FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 19 gözaltı

Son dakika haberler: BALIKESİR merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' na yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 10 ilde   FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' na yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları saptanan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; Balıkesir, Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9'u ihraç edilmiş, 10'u aktif görevde bulunan 19 şüphelinin, emniyetteki sorguları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Donald Trump Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Şener Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Mesut Özil Emre Taşdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Ankara Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 19 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:21:47. #1.15#
title