Son dakika haberi... FETÖ şüphelisi eski istihbarat Albay Arif Yekebaş tutuklandı
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Son dakika haberi... FETÖ şüphelisi eski istihbarat Albay Arif Yekebaş tutuklandı

22.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:07
Son dakika haberi... FETÖ şüphelisi eski istihbarat Albay Arif Yekebaş tutuklandı

Son dakika haberlerine göre FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski istihbarat Albay Arif Yekebaş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski istihbarat Albay Arif Yekebaş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2018'den bu yana firari olarak aranan Yekebaş, 18 Mart'ta Bahçelievler'de saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yekebaş, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren Yekebaş, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemil Murat Budak

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